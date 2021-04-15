Çavuşoğlu-Dendias basın toplantısında kriz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'yı ziyaret etti. Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni bir sayfa açma temennisiyle başlayan toplantıda, Dendias'ın Türkiye'yi kamuoyu önünde eleştirmesi Çavuşoğlu'nu kızdırdı.



Dendias'ın "Türkiye Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse yaptırımlar gündeme gelebilir" diyerek Avrupa Birliği liderler zirvesinde son alınan kararı gündeme getirmesi üzerine gerilim patlak verdi.



İki bakan, azınlık hakları, Ege'deki kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda atıştı.

Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez" dedi ve şöyle devam etti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız."

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türküm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."

Çavuşoğlu'na cevap vermek için sözü tekrar Yunan bakan aldı. Dendias, "Tahmin ettiğim kadarıyla senin çalışma arkadaşların kraldan daha fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu bunun üzerine "Bu gerginliği sürdürmek istiyorsanız bizde sürdürürüz, medet umduğunuz AB'nin yada başka ülkelerin bunu ne anlamda yaptığını biliyoruz. Biz bunu görüşmeye devam edecek miyiz? Yoksa kavgaya etmeye devam mı edeceğiz? Biz diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.



Yunan bakan ise "Biz pozitif gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün adaların karşı tarafından bir tehdit olmadığını söyleyebilecek kimse var mı? Sanırım yok. Bizim ve AB'nin işleyiş şeklini anladığınız zaman bu sorunlar çözülebilir" diye konuştu