Çavuşoğlu FETÖ mücadelesinde kararlılık istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün gittiği Arnavutluk ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Arnavutluk’un FETÖ ile mücadelede daha etkin olmasını isteyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arnavutluk’a yapacağı ziyaretin alt yapısını da oluşturduğunu bildirdi.

Arnavutluk’un terörle mücadelede verdiği desteği takdirle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı tutuma yönelik beklenti içinde olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Arnavutluk’un ülkesi için çok önemli dost, ortak ve müttefik olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin, Arnavutluk’un 2020 yılı AGİT dönem başkanlığına tam destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kosova’nın uluslararası tanınırlığının artması ve İnterpol gibi uluslararası kuruluşlara üyeliği için çaba harcadıklarını ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

