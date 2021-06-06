banner39

Çavuşoğlu Fransa yolcusu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dış Politika 06.06.2021, 09:48
Çavuşoğlu Fransa yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

AA

banner53
#Çavuşoğlu
Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?