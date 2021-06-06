Çavuşoğlu Fransa yolcusu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Dış Politika 06.06.2021, 09:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.
Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
AA
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü