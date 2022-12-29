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Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı arasında PKK görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'teki şiddet olaylarıyla ilgili Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna görüştü.

Dış Politika 29.12.2022, 16:18
Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı arasında PKK görüşmesi

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Colonna telefon görüşmesinde, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

Görüşmede, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ile terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

#pkk #paris
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