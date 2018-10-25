Çavuşoğlu ile Maliki'den ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet ve millet olarak, "önceden planlanmış Kaşıkçı cinayetinin" tüm detaylarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü adımı attıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sizin de söylediğiniz gibi tüm dünya basını, uluslararası örgütler bu süreci çok yakında takip ediyor. Bu sürecin de son derece açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek bilgi ve delilleri paylaştıklarını ifade ederek, "Süreç maalesef uzadı. Daha cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi, 15+3, neden bunlar tutuklandı, bunlara talimatı kim verdi?" şeklinde konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin henüz bulunmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, ortada bir suçun ve insani durumun olduğunu, Kaşıkçı'nın ailesinin de bu durumu bilmek istediğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk kurumlarının konuya ilişkin araştırmalarını sürdürdüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Diğer taraftan Viyana Sözleşmesi açıktır. Burası Suudi Arabistan toprağıdır ama yine Viyana Sözleşmesi'ne göre, (soruşturma) Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Böyleyse bu tutuklanan şahıslar veya başkalarının, cinayetle ilgili herkesin Türkiye'de Türk hukukuna göre soruşturulması ve yargılanması gerekir."

"(Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Şu anda uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok. Böyle bir şu anda niyetimiz de yok." diyen Çavuşoğlu, uluslararası alanda bir soruşturma açılması durumunda ellerindeki delilleri paylaşmakla yükümlü olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 12:45