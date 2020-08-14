Çavuşoğlu İsviçre'den seslendi...Karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre’de konuşuyor..

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır"

"Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması lazım"

"(İsrail-BAE anlaşması) BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor"

"(İsrail-BAE anlaşması) Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor"

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 13:49