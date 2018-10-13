Çavuşoğlu Kaşıkçı için S. Arabistan'dan işbirliği istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili, "Soruşturmanın selameti için Suudi Arabistan işbirliği yapmalı" dedi.

Çavuşoğlu Kaşıkçı için S. Arabistan'dan işbirliği istedi

Resmi ziyaret amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soruşturmanın selameti için Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan işbirliği yapmalı. Tüm dünyanın odaklandığı olay bir an önce aydınlatılmalı. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 17:44
Herkes merak ediyordu, Suudi gazetecinin soyadı neden Türkçe, işte hikayesi

Herkes merak ediyordu, Suudi gazetecinin soyadı neden Türkçe, işte hikayesi
Kaşıkçı cinayetinin "ses ve video kaydı var" iddiası

Kaşıkçı cinayetinin "ses ve video kaydı var" iddiası
Suud heyeti Cemal Kaşıkçı için Türkiye’de

Suud heyeti Cemal Kaşıkçı için Türkiye’de
Kayıp gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nerede?

Kayıp gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nerede?
YORUM EKLE
Gönder

banner26

banner25