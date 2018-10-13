Çavuşoğlu Kaşıkçı için S. Arabistan'dan işbirliği istedi

Resmi ziyaret amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soruşturmanın selameti için Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan işbirliği yapmalı. Tüm dünyanın odaklandığı olay bir an önce aydınlatılmalı. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 17:44