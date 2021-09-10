Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı ve ikili ilişkileri konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.

AA