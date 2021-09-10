Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı ve ikili ilişkileri konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" paylaşımında bulundu.
Dış Politika 10.09.2021, 12:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.
AA
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü