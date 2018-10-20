Çavuşoğlu Kosova'da konuştu

Temaslarda bulunmak üzere Balkanlara giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'da basına yaptığı açıklamada, "Dünyada BM’ye kayıtlı 194 ülke var. Bu 194 ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti birinci sırada. Dünyanın en zengin ülkelerinden bile daha fazla insani yardım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Priştine’de yeni bir caminin inşaatına başladıklarını da bildirdi.

Çavuşoğlu, ülkenin güneydoğusunda Türk toplumunun yaşadığı Mamuşa Belediyesi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, TİKA tarafından birçok ecdat yadigarı eserin ihya edildiğini dile getirerek, "Priştine’de yeni bir caminin inşaatına başlıyoruz." dedi.

Kosova’da sadece tarihi eserlerin ihyası değil eğitim yatırımları da yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Kosova’ya sizlere bir de üniversite kazandırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

