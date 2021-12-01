Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşıyla görüştü
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Letonya’da ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi ve ekonomik iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik" açıklamasında bulundu.
Dış Politika 01.12.2021, 12:30
Çavuşoğlu ve Rinkevics, başkent Riga’da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları sırasında görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmesi hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Siyasi ve ekonomik iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu’nun NATO toplantısının ikinci ve son gününde ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor.
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