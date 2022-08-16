Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile bir araya geldi
Görüşmede Libya'daki gelişmeler ve seçim süreci ele alındı.
Dış Politika 16.08.2022, 12:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini belirtti.
Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.
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