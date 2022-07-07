Çavuşoğlu, MIKTA 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin Park, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’daki son gelişmeleri, gıda güvenliğini, göç dahil ortak gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye, mart ayında MIKTA'nın dönem başkanlığını Avustralya'dan devralmıştı.