Çavuşoğlu: Mısır'la karşılıklı ziyaretler olabilir"

Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bazı gazetecilere gündemi değerlendirdi.

NATO'da bugün NATO Konseyi Toplantısı düzenleneceğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la telefonda görüştüğünü, Dendias'ın Ankara ziyaretinin yarın gerçekleşeceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkiler hakkında, "Yeni dönemde karşılıklı ziyaretler de olabilir, görüşmeler de olabilir." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, planlamanın sürdüğünü, tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

Mısır'a büyükelçi atanması konusunun henüz görüşülmediğini kaydeden Çavuşoğlu, konunun bakan yardımcıları düzeyine yapılacak toplantıda gündeme gelebileceğini ifade etti.

AA