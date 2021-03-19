Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Kaynaklar, görüşmede, 23-24 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ikili ilişkiler, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını ele aldıkları bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynaklar, iki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran Dışişleri Bakanı Zarif ile başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü iş birliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında mutabakatımızı yineledik. Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik. Nevruz Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA