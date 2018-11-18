Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika ile olan ilişkilerimizi ayın 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika ile olan ilişkilerimizi ayın 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz." dedi.

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