Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika ile olan ilişkilerimizi ayın 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz." dedi.