Çavuşoğlu'ndan ABD kararı sonrası ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısına katıldı. Çavuşoğlu daha sonra Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi ziyaret için Malta'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 14:28