Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a çağrı: Askeri operasyonları durdurun
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığına dikkati çekerek, askeri operasyonların durdurulması yönünde çağrı yaptı.
Dış Politika 26.02.2022, 15:50
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.
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