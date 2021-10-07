Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Arkamızdan konuşmasın yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz" diye konuştu.

AA