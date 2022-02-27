Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdikleri bilgisini paylaştı.