Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a ilişkin açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplandırdı. Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler, Türk-Amerikan ilişkilerindeki normalleşme süreci, Suriye krizindeki son durum, 27 Ekim'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında düzenlenecek Suriye konulu liderler zirvesi, Yunanistan'la ilişkiler ve Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum tarafının tek taraflı adımlarıyla artan tansiyon gibi bir dizi konuda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamaları;

"Suudi Arabistan'ın bu durumu kabul etmesi önemlidir. Şeffaf, sağduyulu bir tutum sergilemiştir. Bu durumun aydınlatılması için her türlü tutumu sergilemiştir. Maalesef konsolosluk binası ve araçların aramasında geç kalınmıştır. Biz Suudi Arabistan dahil, işbirliği yapacağımızı söylemişizdir.

Neticede bir ortak çalışma grubu kurma kararı aldık. Bizim topraklarımızda olsa dahi, başka ülke toprakları sayılıyor Vinaya Anlaşması'na göre. Türkiye kararlıdır, soruşturma, genişletilerek ve derinleştirilerekl devam ediyor. Elde edilen bulguları paylaşıyoruz. Diğer taraftan uluslararası bir soruşturma talebi olursa, BM ve uluslararası bir kuruluş soruşturma açtı, elde edilen bilgilerin bulguların verilmesi gibi şeffaf bir işbirliği yaparız.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın içinde Suudi Arabisatanlı herhangi bir kişi yok. Siyasi boyutu da var işin. Cumhurbaşkanımız iki kez Kral Selman ile görüştü. Her şey açığa çıkana kadar, ne olduğunu ortaya çıkana kadar soruşturma devam eder."

"Çok sayıda Dışişleri Bakanıyla temasta olduk. Tüm dünya tepki gösterdi. Bir insan, bir gazeteci kayboldu. Farklı, çelişkili bilgiler var. Dünya kamuoyundan çok güçlü ses geldi. Ülkelerden gelen açıklamalara bakılırsa, net tavır koyan oldu. İngiltere, Almanya, Franda ortak açıklaması oldu. Ama esas, olay aydınlatıldığında nasıl tavır sergileyecekler göreceğiz."

"Herhangi bir ülkeyle bizdeki delilleri paylaşmadık. İstihbaratlar arasında iletişim olabilir. Ne olduğunu, ne bulduğumuzu anlatıyoruz. Amerika'da Kongre üyelerinden tepkiler geliyor. Ama bazı ülkelerden Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmadan nasıl ilerleriz tutumu var."

"ABD'nin yaptırımları saçma sapan şeylerdi. Pastör Brunson meselesinde yargı kararını verdi. Amerika, bu kişi sadece din adamı, masum diyordu, ama yargı ne yaptı, cezayı verdi. Şahitler, deliller var. Uzun uzun incelemeler yapıldı. Amerika'nın şunu anlaması lazım, Türkiye şimdi bıraktı tutumu yanlıştır. ABD, bunun böyle olmayacağını gördü. Duruşma zamanında oldu, mahkeme kararını verdi, yattığı süreyle beraber serbest bırakıldı. Biraz ortam yumuşadı. Ama gerçekçi olmamız lazım. Türkiye ABD ilişkileri YPG'ye verdiği destekle, FETÖ'ye istediğimiz adımları atmamasıyla gerildi. Bu konuda ABD'den beklentilerimiz var. Halkbank davası, Hakan Atilla davası var.