Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyaretinde NATO vurgusu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov ile görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede konuşan Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki dostluğun en son NATO Zirvesi’nde de görüldüğünü kaydetti.

Devlet başkanlarının önderliğinde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Memmedov'un Avrupa Komisyonu'nda Türkiye'ye çok yardımları dokunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, Memmedov'u başbakan olduktan sonra ziyaret eden ilk Türk yetkili olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Başbakan Memmedov da cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin bundan sonra da dünyada nüfuzunu artıracağından emin olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, Aliyev'in kabrine çelenk koyarken, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Çavuşoğlu, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Çavuşoğlu, anıt defterine duygularını yazdı.

Şehitlik ziyaretinde de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, geleneksel olarak seçimlerden sonraki ilk ziyaretini kardeş Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet kurulduktan bir gün sonra 10 Temmuz'da Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Meclis Başkanımız ve Savunma Bakanımız da ilk ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Mevkidaşımla Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tüm konuları değerlendiriyoruz. Bölgesel konular, üçlü mekanizmalar var, bunları değerlendiriyoruz. Azerbaycan'la iş birliğimizi her zaman güçlendiriyoruz. Yurt dışında diasporalarımız da artık güçlerini tamamen birleştirdi. Bu da önemli." diye konuştu.