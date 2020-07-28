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Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan ile) Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız"

Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov'la görüştü. 

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umurzakov'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özbek kardeşlerimizi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Başta ulaşım ve savunma sanayisi olmak üzere iş birliğini her alanda geliştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız." ifadesine yer verdi. 

Kaynak: AA

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