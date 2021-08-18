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Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla Afganistan'ı konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dış Politika 18.08.2021, 14:45
Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla Afganistan'ı konuştu

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.

Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA

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#Çavuşoğlu #Lavrov
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