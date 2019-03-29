Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak, basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin." diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenleyecek.