Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Dış Politika 10.03.2022, 10:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
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