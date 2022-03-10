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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Dış Politika 10.03.2022, 10:59
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

#Çavuşoğlu #Lavrov
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