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Çavuşoğlu: Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Suriye'deki YPG/PKK saldırılarına ilişkin "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu saldırılarda Rusya ve ABD'nin sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Dış Politika 13.10.2021, 12:30
Çavuşoğlu: Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarıyla ilgili, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir" dedi.

AA

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#Çavuşoğlu
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