Çavuşoğlu: Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarıyla ilgili, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir" dedi.

AA