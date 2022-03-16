Çavuşoğlu: Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı. (Kuleba ile görüşme) Bu görüşme Ukrayna'nın talebiyle gerçekleşti. Yeniden böyle talepler olursa bu formatta istişarelerin devam etmesine memnun oluruz" dedi.