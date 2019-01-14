Çavuşoğlu:"Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu açıklamasında,"Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" dedi.

"Gelin terörle birlikte mücadele edelim" diyen Çavuşoğlu, "FETÖ gibi bir terör örgütünü destekleyecek açıklamaları doğru bulmuyoruz. Demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz " dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Jean Asselborn'a dönerek) "Bir daha Türkiye’de darbe olmasın ve terör tehdidine karşı ülkemizi korumak için tedbir aldık. Ve demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz. AB ülkeleri de dahil yeterince destek vermedik diyorlar. PKK’nın YPG’nin ve FETÖ’nün kara propagandası yüzünden halen yanlış bilgiler içinde farklı yorumlar geliyor. Bugün, Adalet Bakanlığımızdan randevu da alırız, gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber öğrenebilirsiniz dedik.

"Bugün teröre karşı Fransa, Belçika ve terörden etkilenen ülkelerin yasa değişiklikleri, yine OHAL gibi aldığı tedbirlere karşı diğer Lüksemburg dahil ‘dayanışma’ adı altında, ses çıkartmaması ve destek vermesi; Türkiye’ye gelirken bile tereddüt eden ülkelerin Türkiye’ye ders vermeye çalışmasını ülke ve millet olarak kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz.

"Suriye'de yaptığımız mücadeleler, Avrupa için de çok önemli. Kürtlerde teröristleri ayırt etmediğiniz zaman bu yanlışa giriyorsunuz. Bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının neredeyse üçte birini bölmeye çalışıyor.

"İşte bunlar Avrupa'nın terörle mücadelede güvenilirliğini zedeliyor. İçeriğinden önce stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Trump Erdoğan'ı iki kere arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini söyledi. Yapılan toplantılar ortada. Bize verilen bir belgeye karşılık cevabımızı ABD'ye gönderiyoruz. İçeriğinden önce bunu söylemek isterim. İçeriğe gelecek olursak zaten 30 KM gibi bir güvenli bölge, bu ABD'nin de fikri değil. Bu sadece ABD'ye değil tüm Avrupa'ya Cumhurbaşkanımızın teklifidir. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Biz buna karşı değiliz Bize tehdit oluşturan terör örgütüne biz karşıyız.

"KÜRTLERİ EN ÇOK BİZ SAVUNDUK"

"Biz Kürtlerin düşman değiliz, tarih boyunca da onları en fazla savunan biz olmuşuzdur.

"Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz. Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var, bizim hedefimiz bu terör örgütü... Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız. Avrupa, ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Trump'ın durumunu anlıyoruz, üzerinde çok ciddi baskı var. Son tweetinde bir iç politika olduğunu biliyoruz, ama stratejik ortaklar sosya medya üzerinden konuşmaz.

Kullandığı tehdit diline gelince biz tehditten korkmayacağımızı, tehditlere pabuç bırakmayacağımızı söyledik. Sorunu birlikte nasıl çözeceğiz buna bakmamız lazım. Zorluklar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak zorluğu berferaat etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu millete tercih et derlese ben aç kalırım ama karşı karşıya kaldığımız bu tehdit için ne geliyorsa onu yaparız. Normal şartlarda böyle bir iletişimi doğru bulmadığımızı zaten söyledik. Her şeyden önce Türkiye’nin hak ettiği saygıyı ABD ve herkes göstermeli, üslubunu ve davranışlarını da buna göre ayarlamalıdır diyorum.

"TEDBİRLERDEN RAHATSIZLAR VE ILIMLILARA SALDIRIYORLAR"

"Radikal gruplar, sahada değişik grupları kontrol altında tutmak zorunda değil. İdlib Muhtırası başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Ufak tefek aksaklıkları gidermek için de beraber faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütlerinin İdlib'in yüzde 50'sini ele geçirdiği söylemi doğru değildir. Radikal gruplar alınan tedbirlerden rahatsız ve ılımlılara saldırıyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 12:52