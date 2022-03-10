Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesi Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü.
Dış Politika 10.03.2022, 10:07 10.03.2022, 10:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
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