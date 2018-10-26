Çavuşoğlu ve Pompeo telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 17 Ekim'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili temasları kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 16:56