Çavuşoğlu ve Raşid Dostum'dan verimli ikili görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’ın önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkedeki Özbeklerin lideri Mareşal Abdul Raşid Dostum ile ikili ülke ilişkilerine yönelik görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeler paylaşıldı:
“Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum’la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
Afganistan’da yaşayan Özbeklerin lideri konumunda olan Raşid Dostum, geçen ay ülkede Mareşallik unvanına layık görülmüştü.
Kaynak: qhaGüncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 12:06
Hadı hayırlısı olsun.
Afkanistan'da Özbek Türkü çoktur.
Almanya