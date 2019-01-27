Çavuşoğlu Venezuela hakkında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki gelişmeler hakkında, "Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının öne çıkan kısımlar

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Venezuela'daki problemin barışçıl şekilde çözülmesi gerekir. Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım, halkın sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım.

KIBRIS ZİYARETİ

Verimli ve başarılı geçti. Kıbrıs sürecinde neler yapacağımızı değerlendirmek için gitmiştik. Federasyon için yapılan müzakereler sonuç vermedi. Kuzey Kıbrıs'ta bazı şeyleri dikte etmeye başladı. Biz de 'Tüm seçenekleri değerlendirelim, hangisiyle sonuca gidebiliriz, bunları konuşalım' dedik. Burada Sayın Akıncı'nın ne dediği önemli.