Çavuşoğlu: Vize sorunu düzelmezse karşı tedbirler alacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesine ilişkin, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.
Dış Politika 23.08.2022, 11:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" açıklamasında bulundu.
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