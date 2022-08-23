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Çavuşoğlu: Vize sorunu düzelmezse karşı tedbirler alacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesine ilişkin, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

Dış Politika 23.08.2022, 11:10
Çavuşoğlu: Vize sorunu düzelmezse karşı tedbirler alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" açıklamasında bulundu.

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