Çavuşoğlu: YPG'nin Münbiç'ten tamamen çıkma zamanı gelmiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun sözleri, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in açıklamasının ardından geldi.

Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıklayan Mattis, Amerikan ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek bir eğitim yapılacağını ve Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Menbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin Çavuşoğlu, "Takvimde biraz gecikme var ama şu ana kadar Münbiç bölgesinde ayrı ayrı yaptığımız tatbikatlar ve kolluk görevlilerin orada yaptığı çalışmalar önemliydi" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılması ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılması, yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, söz konusu mutabakatın ABD ile harfi harfine uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz" diye konuştu.

Ortak devriyenin ay sonunda başlaması düşünülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:41