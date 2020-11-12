Çavuşoğlu’ndan Karabağ açıklaması: Yarın Rus heyetle konuşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’da basın toplantısında konuşuyor.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu.

Biz hep kardeş Azerbaycan’ın yanında olacağız. Bu süreçte Azerbaycan hangi kararı verirse destekleyeceğiz.

Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar.

Rusya ile ortak mutabakata vardık. Yarın Rusya’dan gelen heyetle konuşacağız. Anlaşmada Rusya’nın oynadığı rolü önemsiyoruz.

Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız.

Azerbaycan’ın olumlu durumuna rağmen Fransa hep Ermenistan’ı destekledi.

Kimse haksız Ermenistan’ı destekleyerek süreci baltalamaya çalışmasın.

Ermenistan yine ateşkesi bozarsa yine bedelini öderler. Azerbaycan kan dökmeye hevesli değil. Azerbaycan bu işin sulh yoluyla çözülmesine çok uğraştı. Burada tercih Ermenistan’ın…