Cem Özdemir'e 'yok muamelesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Steinmeier ve Erdoğan yemekten önce bazı isimlerin ziyaretini kabul etti.

Yemekten önce ise kabul edilenler arasında Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de vardı. Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yapmaya çalışan Cem Özdemir Erdoğan'a, "Umarım daha sonra konuşmak için fırsat buluruz." dedi.

Der Spiegel gazetesi ise bu karşılaşmayı haber yaptı ve haberinde, "Erdoğan tanımlanamayan bir cisim gibi ona baktı ve reaksiyon göstermedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan onuruna Bellevue Sarayı'nda verilen yemekte domuz eti ürünleri yoktu. Ancak isteyenler için 3 çeşit şarap sunumu vardı.

Davetin menüsü ise şöyleydi:

Kuzey denizi balık çorbası (Deniz börülcesi ve ıstakoz ile), ekşi soslu rosto (Zufa otlu sos, üzüm, bal kabağı ve elma ile patates – pırasa mücveri), domates salatası, karanfil ve kakaolu armut.

Kaynak: www.dunyabulteni.net