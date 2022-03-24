Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Brüksel Melsbroek Havalimanı'na akşam saatlerinde indi.

Sevgi gösterisi ile karşılandı



Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla özçekim yaptı.