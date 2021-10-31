Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderler Zirvesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Michel ile bir araya geldi.
Dış Politika 31.10.2021, 19:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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