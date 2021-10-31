banner39

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderler Zirvesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Michel ile bir araya geldi.

Dış Politika 31.10.2021, 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA
banner53
#recep tayyip erdoğan #Charles Michel
Yorumlar (0)
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?