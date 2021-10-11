Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidiyor

Türkiye’nin son dönemdeki Afrika temasları artarak devam ediyor. Etkisi süren pandemiye rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz döneminde 6 Afrika liderini ağırladı. Bu süreçte 9 Afrika lideriyle de telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, hızlanan Afrika trafiği çerçevesinde 3 Afrika ülkesini ziyarete hazırlanıyor.

4 GÜN SÜRECEK

Erdoğan’ın ilk durağı Angola olacak. Mevkidaşı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’u Temmuz ayında ağırlamış, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olan temasta 10 anlaşmaya imza atılmıştı. Erdoğan 17-18 Ekim’de Lourenço’ya iadeiziyarette bulunacak. Afrika turunun ikinci durağı 18-19 Ekim’de Nijerya. En son Mart 2016’da Nijerya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi de 2017 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı. Erdoğan, Nijerya liderine iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi için tüm imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

SON DURAK TOGO

Afrika turunun son durağı ise Togo. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Ağustos’ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Togo ile savunma sanayii alanındaki işbirliğinin, ilişkilerin geliştirilmesinde çarpan etkisi yapacağını dile getirmişti. Erdoğan’ın Batı Afrika turuna iş adamlarının da eşlik etmesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ ZİRVE ARALIK AYINDA

Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Erdoğan’ın da katılacağı zirveye, Afrika ülkelerinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, bakanlar, üst düzey yetkililer, bölgesel ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katılacak. Zirvede, Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde, Türkiye’nin kıtanın kalkınma çabalarına destek olma, ticari, kültürel ve insani ilişkileri arttırma hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilecek. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ilki 2008’de, ikincisi ise 2014’te Ekvator Ginesi’nde yapılmıştı.