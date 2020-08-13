Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda da duyurduğu üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.