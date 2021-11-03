Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amreyev'i Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Dış Politika 03.11.2021, 15:54
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti https://t.co/QhVxkP3sFL— AA Canlı (@AACanli) November 3, 2021
Kaynak: AA
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