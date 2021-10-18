Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Meclisi'nde
4 günlük Afrika turu kapsamında Angola'daki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Angola Meclisi'ne hitap etti.
Dış Politika 18.10.2021, 16:56 18.10.2021, 17:06
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ülke meclisinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz.
- Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
- İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.
- Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.
- Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
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