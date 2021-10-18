Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Meclisi'nde

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ülke meclisinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz.

- Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.

- İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.

- Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.

- Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...