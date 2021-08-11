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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dış Politika 11.08.2021, 00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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#recep tayyip erdoğan #Cibuti #İsmail Ömer Guelleh
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