Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika diplomasisi
Togo'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
Dış Politika 19.10.2021, 21:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: AA
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü