Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'la görüşme sorusuna cevap: "O Biden ise ben Erdoğan'ım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin "ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeyi diler miydiniz?" sorusuna "Yok, O Biden ise Ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.
Dış Politika 21.09.2022, 00:34
BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına ayak üstü yanıt verdi.
"Biden ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.
Erdoğan'ın senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da "olumlu" diyerek yanıt verdi.
Kaynak: Euronews
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