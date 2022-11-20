Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.
Dış Politika 20.11.2022, 19:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar’ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.
Kaynak: AA
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