Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor..Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor..Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 15:31