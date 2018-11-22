Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı.

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Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 15:31
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