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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine-Bissau ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Gine-Bissau ziyaretini erteledi.

Dış Politika 22.02.2022, 18:11 22.02.2022, 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine-Bissau ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #Gine Bissau #NATO
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