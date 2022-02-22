Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine-Bissau ziyaretini erteledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Gine-Bissau ziyaretini erteledi.
Dış Politika 22.02.2022, 18:11 22.02.2022, 18:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.
Kaynak: AA
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