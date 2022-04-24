Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek.
Dış Politika 24.04.2022, 08:23
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.
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