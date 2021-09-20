Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi Binası'nın açılış töreninden sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul eti.
Dış Politika 20.09.2021, 21:42 20.09.2021, 21:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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